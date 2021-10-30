شؤون فلسطينية

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (24-29 أكتوبر 2021).

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 4440 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4306.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4277 مواطناً و100 أجنبي، و63 من فلسطيني أراضي عام 48.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 4137 مواطناً، و128 أجنبياً، و41 من فلسطيني أراضي عام 48.

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