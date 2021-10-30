دولي

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز تطعيم الأطفال ما بين (5-11 عاماً)

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز تطعيم الأطفال ما بين (5-11 عاماً)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
مهدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الطريق أمام تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (خمسة أعوام و11 عاماً)، ضد (كورونا) وذلك من إنتاج شركة "فايزر" . 

وجاء في بيان صادر عن (FDA) أنها أصدرت ترخيصًا طارئاً بعد مراجعة دقيقة لنتائج تجارب سريرية أظهرت فعالية اللقاح لدى هذه الفئة العمرية بأكثر من 90%. 

وسيتم إعطاؤهم جرعتين بكمية تقل عن تلك التي تعطى للفئات الأكبر سناً.

وفي إسرائيل من المتوقع أن يجري طاقم وزارة الصحة المكلف بالتعامل مع الأوبئة يوم الخميس المقبل، جلسة خاصة لبحث إعطاء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للفئة العمرية التي تتراوح ما بين (خمسة أعوام و11 عاما)).  

ولأول مرة تنقل الجلسة في بث حي ومباشر حيث يعرض الخبراء المعلومات والاعتبارات التي تدفعهم الى التوصية بتطعيم هذه الفئة العمرية. 

وسيسمح لـ 20 ممثلاً عن الجمهور يتم اختيارهم  مسبقا من خلال إجراء قرعة بطرح أسئلة على الخبراء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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