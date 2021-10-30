شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق
رام الله - دنيا الوطن
أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً  خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الأحد، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى  جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-16 22-18 26-18 بيت لحم 24-16 22-18 26-18
رام الله والبيرة 23-15 21-17 25-17 طولكرم 27-18 25-19 29-19
نابلس 25-17 23-18 27-18 قلقيلية 27-18 25-19 29-19
جنين 27-18 25-19 29-19 سلفيت 24-16 22-18 26-18
طوباس 28-19 26-20 30-20 روابي 25-17 23-18 27-18
الخليل 23-15 21-17 25-17 غزه 26-19 26-20 28-20
أريحا 32-22 30-23 33-23 خانيونس 26-19 26-20 28-20
الأغوار الشمالية 30-20 29-21 31-21 رفح 27-18 27-19 29-19
 

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