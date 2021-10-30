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الحريري يحمل حزب الله مسؤولية التوتر مع السعودية

الحريري يحمل حزب الله مسؤولية التوتر مع السعودية
رام الله - دنيا الوطن
حمل سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، مساء الجمعة، حزب الله مسؤولية التوتر الحاصل مع السعودية ودول الخليج، إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر): "أن تصل العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي الى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم".

وأضاف الحريري: "سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت ان تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه".

وتابع: "أما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يومياً لأبشع الإهانات دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني".

وحمل الحريري، حزب الله المسؤولية، قائلاً: "المسؤولية أولاً وأخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية".

وأكد الحريري، أن "السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وامنها للمخاطر المستوردة من ايران".

واستكمل: "تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد إيران عن لبنان، وأوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الأصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية".

وختم بالقول: "لقد طفح الكيل فعلاً، وعلى القاصي والداني أن يعلم أن عروبة لبنان بوابة الأمان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة إلى جهنم".

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