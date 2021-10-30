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بعد الأزمة مع السعودية.. ميقاتي يطالب قرداحي باتخاذ "القرار المناسب"

بعد الأزمة مع السعودية.. ميقاتي يطالب قرداحي باتخاذ "القرار المناسب"
جورج قرداحي
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام جورج قرداحي، بتقدير المصلحة الوطنية "واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية"، إثر الأزمة مع دول خليجية الناجمة عن تصريح له.

جاء ذلك في اتصال أجراه ميقاتي بقرداحي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، عقب استدعاء السعودية سفيرها في لبنان وليد بخاري للتشاور، وإمهال سفير بيروت لديها فوزي كبارة 48 ساعة لمغادرة أراضيها، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.‎

وقال البيان إن "ميقاتي تشاور مع رئيس البلاد ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

كما طلب ميقاتي من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، إنشاء خلية لإدارة الأزمة المستجدة على لبنان.

يذكر أن قررت المملكة العربية السعودية، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، لتقوم البحرين باتخاذ ذات الاجراءات الدبلوماسية.

وكان قرداحي قال في تصريحات لبرنامج (برلمان شعب) المسجل منذ آب/ أغسطس الماضي: إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تنفذه السعودية والإمارات"، موضحًا أن "الحرب على اليمن عبثية"، على حد تعبيره.

ولكن خرج قرداحي قبل أيام وقال: إن ما ورد من تصريح له بشأن حرب اليمن، جاء ضمن مقابلة في برنامج "برلمان الشباب" أجريت في 5 آب/ أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في حكومة ميقاتي.

وأضاف وزير الإعلام اللبناني "لم أقصد ولا بأي شكل من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

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