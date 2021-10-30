دولي

شاهد: مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان الخاص بحرب غزة

شاهد: مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان الخاص بحرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
مزق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، معتبرا أن "مكانه في القمامة".

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الواقعة حدثت خلال جلسة خاصة عقدت الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث هاجم إردان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشان تقريره السنوي الذي انتقد فيه إسرائيل بشدة.

وقال السفير الإسرائيلي: إن "مجلس حقوق الإنسان هاجم وأدان إسرائيل منذ إنشائه قبل 15 عاما عبر 95 قرارا، مقارنة بـ 142 قرارا ضد باقي دول العالم مجتمعة".

وختم بالقول: "مكان هذا التقرير المشهوه والأحادي الجانب هو سلة مهملات معاداة السامية".


 

أخبار ذات صلة

بسبب الانقلاب العسكري.. بايدن يبلغ الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان

بسبب الانقلاب العسكري.. بايدن يبلغ الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان

دولة تسجل أول إصابة بفيروس (كورونا) بعد قرابة عامين من الوباء

دولة تسجل أول إصابة بفيروس (كورونا) بعد قرابة عامين من الوباء

بسبب (كورونا).. موسكو تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس

بسبب (كورونا).. موسكو تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس

&#34;الصحة العالمية&#34;: جائحة (كورونا) لن تنتهي قريباً

"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) لن تنتهي قريباً

جو بايدن يتوجه إلى روما للمشاركة بقمة مجموعة العشرين 20

جو بايدن يتوجه إلى روما للمشاركة بقمة مجموعة العشرين 20

بريطانيا قد تصبح أول بلد بالعالم يسمح بوصف السجائر الإلكترونية كـ &#34;آلية طبية&#34;

بريطانيا قد تصبح أول بلد بالعالم يسمح بوصف السجائر الإلكترونية كـ "آلية طبية"

إسرائيل: استمرار تحسن المنحنى الوبائي

إسرائيل: استمرار تحسن المنحنى الوبائي

الكشف عن الدولة التي زارها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بشكل سري

الكشف عن الدولة التي زارها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بشكل سري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع طفلة جراء حادث سير ذاتي في رام الله

مصرع طفلة جراء حادث سير ذاتي في رام الله

الأسير الأعرج: الأسرى المضربين عن الطعام بين الحياة والموت

الأسير الأعرج: الأسرى المضربين عن الطعام بين الحياة والموت

محافظة القدس: 6 شهداء و443 حالة اعتقال و78 عملية هدم

محافظة القدس: 6 شهداء و443 حالة اعتقال و78 عملية هدم

أشرف عصفور يدعو إلى تضامن حقيقي مع الأسرى المضربين

أشرف عصفور يدعو إلى تضامن حقيقي مع الأسرى المضربين

نقابة المحامين تؤكد عدم قانونية او مشروعية قرار الاحتلال بإغلاق 6 مؤسسات فلسطينية

نقابة المحامين تؤكد عدم قانونية او مشروعية قرار الاحتلال بإغلاق 6 مؤسسات فلسطينية

مواطنون يؤدّون صلاة المغرب قرب المقبرة اليوسفية

مواطنون يؤدّون صلاة المغرب قرب المقبرة اليوسفية

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات مزارعين شرق نابلس

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات مزارعين شرق نابلس

قوات الاحتلال تعتقل طفلَا جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل طفلَا جنوب بيت لحم

منوعات

إليسا تُهاجم جورج قرداحي: برقبتك مسؤولية بلد.. اتركنا وروح لمحورك

إليسا تُهاجم جورج قرداحي: برقبتك مسؤولية بلد.. اتركنا وروح لمحورك

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو &#34;فلتر&#34;

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو "فلتر"

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

عربي

البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

ملك الأردن يزور بريطانيا وفلسطين وسوريا تتصدران المباحثات

ملك الأردن يزور بريطانيا وفلسطين وسوريا تتصدران المباحثات

لبنان: تعليق إجراءات التحقيق مع رئيس الحكومة السابق بشأن انفجار مرفأ بيروت

لبنان: تعليق إجراءات التحقيق مع رئيس الحكومة السابق بشأن انفجار مرفأ بيروت

البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه

البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه