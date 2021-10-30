شاهد: مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان الخاص بحرب غزة

رام الله - دنيا الوطنمزق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، معتبرا أن "مكانه في القمامة".ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الواقعة حدثت خلال جلسة خاصة عقدت الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث هاجم إردان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشان تقريره السنوي الذي انتقد فيه إسرائيل بشدة.وقال السفير الإسرائيلي: إن "مجلس حقوق الإنسان هاجم وأدان إسرائيل منذ إنشائه قبل 15 عاما عبر 95 قرارا، مقارنة بـ 142 قرارا ضد باقي دول العالم مجتمعة".وختم بالقول: "مكان هذا التقرير المشهوه والأحادي الجانب هو سلة مهملات معاداة السامية".