البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

رام الله - دنيا الوطنطلبت البحرين من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.ووفق قناة (العربية) فقد قالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان إن قرارها يأتي "على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".وأوضحت الوزارة أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".وكان جورج قرداحي قال في تصريحات لبرنامج (برلمان شعب) المسجل منذ آب/ أغسطس الماضي: إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تنفذه السعودية والإمارات"، موضحًا أن "الحرب على اليمن عبثية"، على حد تعبيره.ولكن خرج قرداحي قبل أيام وقال: إن ما ورد من تصريح له بشأن حرب اليمن، جاء ضمن مقابلة في برنامج "برلمان الشباب" أجريت في 5 آب/ أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في حكومة ميقاتي.وأضاف وزير الإعلام اللبناني "لم أقصد ولا بأي شكل من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".