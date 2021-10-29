الرئيس عباس يصدر توجيهاته بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا): إن الرئيس محمود عباس اتصل بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، طالبًا منه إيضاح أسباب ارتفاع هذه الأسعار وأهمية ضبطها وسبل معالجتها، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.وأوضحت الوكالة أن أبو مازن اتصل أيضًا برئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية لذات الغرض.وطلب الرئيس عباس بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، كما أعطى التوجيهات لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في جلسته المقبلة.