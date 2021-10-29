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جنبلاط يدعو إلى إقالة "جورج قرداحي" قبل فوات الآوان

جنبلاط يدعو إلى إقالة "جورج قرداحي" قبل فوات الآوان
وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إلى إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقال جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمّر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان".

وأضاف: "كفانا كوارث.. إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية".

وكان قرداحي قال في تصريحات لبرنامج (برلمان شعب) المسجل منذ آب/ أغسطس الماضي: إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تنفذه السعودية والإمارات"، موضحًا أن "الحرب على اليمن عبثية"، على حد تعبيره.

ولكن خرج قرداحي قبل أيام وقال: إن ما ورد من تصريح له بشأن حرب اليمن، جاء ضمن مقابلة في برنامج "برلمان الشباب" أجريت في 5 آب/ أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في حكومة ميقاتي.

وأضاف وزير الإعلام اللبناني "لم أقصد ولا بأي شكل من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

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