هنية: خروج أمريكا من أفغانستان مقدمة لخروجها من المنطقة وموجة التطبيع وصلت إلى نهايتها

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إن معركة القدس كسرت نظرية الأمن الإسرائيلي وأكدت أن القدس والمقاومة تشكلان عنوان لوحدة شعبنا.وأضاف هنية، خلال المؤتمر الدولي الأول الذي تنفذه حركة البناء الوطني الجزائرية دعماً لجهود التصدي للاختراق الإسرائيلي لقارة إفريقيا معركة القدس أثبتت أن هزيمة الاحتلال ممكنة وقابلة للتحقق وأن محاولات فرض المعادلات على المنطقة لن تنجح.وأكد هنية، أن خروج أمريكا من أفغانستان مقدمة لخروجها من المنطقة، موجة التطبيع وصلت إلى نهايتها ولن تحقق المزيد من الاختراق، والاحتلال لن يشكل شرعية للحكومات ولا جسر لها مع الأمريكيين.وأشار إلى أن جيش الاحتلال غير قادر على حسم معاركه لا في الجبهة الجنوبية مع غزة أو الجبهة الشمالية مع لبنان، متابعًا: "الكيان الصهيوني رغم تفوقه العسكري إلا أنه كيان هش ويعيش أضعف مراحله".وتابع: "الجيش الصهيوني غير قادر على الدخول في معركة برية مع قطاع غزة، ومعركة القدس أثبتت أن هزيمة الاحتلال ممكنة وقابلة للتحقق، وأن محاولات فرض المعادلات على المنطقة لن تنجح".وذكر رئيس حماس أن دولة الجزائر كانت ولا تزال تشكل ملهمًا لشعبنا الفلسطيني ولقضايا الأمة، متابعًا: "الجزائر شكلت احتضانا لانطلاق الثورة الفلسطينية التي تفجرت في منتصف الستينيات، أول مكتب لحركة فتح كان في الجزائر ".وأوضح أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يؤكد دعمه لموقف الجزائر وللدول الأفريقية الرافضة للتطبيع وإدماج إسرائيل في المنطقة أو الاتحاد الأفريقي.