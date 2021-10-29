أشرف عصفور يدعو إلى تضامن حقيقي مع الأسرى المضربين

رام الله - دنيا الوطندعا المرشح عن قائمة "القدس موعدنا"، أشرف عصفور، اليوم الجمعة، إلى إحداث تضامن حقيقي فاعل من الشارع الفلسطيني مع الأسرى المضربين عن الطعام، لمواجهة عنجهية الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.جاءت تصريحات عصفور في أثناء مشاركته بفعالية في مدينة الخليل، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال.وقال عصفور "إن الاحتلال ومن خلال تجاهله للمضربين، يريد إيصال رسالة بأن من يضرب فسيواجه هذا المصير، ولكن رد المضربين هو الصمود والإرادة لإفشال نوايا الاحتلال وفضح جرائمه".وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي منزعج من الإضرابات الفردية للأسرى ويسعى إلى الانتقام منهم والاستفراد بهم.وحث الفلسطينيين على النزول إلى الشوارع "لنعلن للجميع أن الأسرى خط أحمر حتى لا يستمر عبث المحتل بمصيرهم ولنوصل رسالة أنه يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بهم".وجزم عصفور أن الشعب الفلسطيني قادر على صنع المستحيلات إذا توفرت الإرادة، متابعا: "قادرون على الصمود والتحرير وإغاظة العدو المنزعج جدًا من الإضرابات الفردية ولا يريد أن يجعل لنا متنفسا".