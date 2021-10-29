مواطنون يؤدّون صلاة المغرب قرب المقبرة اليوسفية

رام الله - دنيا الوطنأدى مواطنون صلاة مغرب اليوم الجمعة قرب المقبرة اليوسفية الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لأعمال تجريف من سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.ويواصل عدد من المواطنين الرباط داخل المقبرة وأداء صلاتي المغرب والعشاء بالقرب منها، رافضين عمليات التجريف ومؤكدين على حقهم في حماية مقدساتهم، رغم محاولات الاحتلال الحثيثة إبعادهم عن المقبرة ومحيطها.ويحضر المواطنون من الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، للمشاركة في تأدية الصلوات، ضمن جهود الفعاليات المقدسية لحث المواطنين على التصدي لاستمرار سلطات الاحتلال تجريف المقبرة.وواصلت سلطات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي تجريف ونبش المقبرة اليوسفية، في حين نصبت كاميرات مراقبة بالمقبرة بعد أن استكملت إغلاق جزء منها، لتحويلها إلى "حديقة توراتية".وظهر اليوم الجمعة، أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت بين المقدسيين وقوات الاحتلال، التي أغلقت المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى بشكل تام، ومنعت المواطنين من الدخول إليها.ونقلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 3 إصابات بقنابل الغاز للمستشفى جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتواجدين في المقبرة.