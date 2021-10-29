الخزانة الأمريكية تعلن فرضها عقوبات جديدة على إيران

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن قرارها بفرض حزمة جديدة من العقوبات تشمل أربعة مواطنين وشركتين في إيران وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا.ووفق شبكة (رويترز) فقد نشرت الوزارة، الجمعة، القائمة السوداء الجديدة على موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تتعلق بملفات مكافحة الإرهاب وإيران وعدم انتشار الأسلحة.وأفادت بأن كلا الشركتين وثلاثة من المواطنين المدرجين على القائمة السوداء مرتبطين بالحرس الثوري، وأما الشخص الأخير فهو مرتبط بإحدى هاتين الشركتين.وفيما يتعلق بالناقلة OMAN PRIDE المدرجة على القائمة، سبق أن تعرضت لعقوبات أمريكية بدعوى تورطها في تهريب النفط الإيراني.