مستوطنون يعطبون إطارات مركبات مزارعين شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، إطارات مركبات مزارعين فلسطينيين قرب قرية سالم شرق مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين من "الون موريه" هاجموا المزارعين في منطقة الحثانية شرق قرية سالم وعمدوا إلى إعطاب إطارات عدد من مركباتهم بالقرب من الشارع الالتفافي.وشهدت قرية سالم في الأسابيع الأخيرة العديد من الاعتداءات التي استهدفت المزارعين الفلسطينيين ومن ضمنها سرقة محاصيلهم وتقطيع أشجارهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.وتعتبر مناطق نابلس والخليل وجنين، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (919، 309، 283) انتهاكًا على التوالي.