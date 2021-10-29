الرئيس السويسري يعبر عن إعجابه بجناح فلسطين في إكسبو دبي

رام الله - دنيا الوطنعبر الرئيس السويسري غاي بارميلين عن اعجابة بجناح دولة فلسطين في اكسبو دبي 2020، والذي جسد تاريخ وحضارة ومستقبل فلسطين.جاء ذلك خلال تجول الرئيس السويسري، اليوم الجمعة، في جناح فلسطين، برفقة المفوض العام للجناح منال الدسوقي، ومدير الجناح محمد جبر.وعبر الرئيس السويسري عن سعادته لما شاهده، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري الكبير على جناح فلسطين يعد مؤشرا على أصالة الهوية الفلسطينية بمختلف مكوناتها، علاوة على تميز الجناح.وقدم مفوض الجناح هدية تذكارية للرئيس السويسري؛ عبارة عن قطعة مشغولة يدويا بالصدف الفلسطيني من انتاج نساء فلسطينيات.