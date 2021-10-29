الاحتلال يخطر بتجريف طريق زراعي جنوب غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بتجريف طريق زراعي في قرية المعصرة جنوب غرب بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الاحتلال أخطر المواطن محمد بدر زواهرة بتجريف طريق زراعي بعرض ستة أمتار وطول كيلومترين كان قد شقه في منطقة "فتيح" بمحاذاة الشارع الرئيسي.يشار إلى أن الاحتلال صعد في الأيام القليلة الماضية من هجمته الاستيطانية في محافظة بيت لحم، تمثلت بإخطارات بالهدم ووقف البناء والعمل في منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية وجدران استنادية، واستصلاح أراض، وآبار مياه.