حسن يوسف: المقاومة هي الأقدر على تحرير الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف، أن طريق المقاومة هي الأقدر على تحرير الأسرى والمسرى من قبضة الاحتلال.وخلال مسيرة نظمتها حركة حماس برام الله في جمعة الوفاء للأسرى العظماء، دعا الشيخ يوسف الشباب للمضي في طريق النصر والتحرير وطريق المقاومة لأنها الأقدر على تحرير الاسرى والمسرى.وقال يوسف: "ماضون في هذا الطريق ولن يخيفنا أحد ولن يكسرنا أحد، لا اعتقال ولا شهادة ولا منغصات وماضون في هدفنا حتى تعود حقوقنا كاملة غير منقوصة".وأضاف:" نعتمد على الله ثم المقاومة الفلسطينية التي هي على أتم الجهوزية والاستعداد لنصرة وتحرير الأسرى والمسرى".وأشار حسن الى أن الاحتلال الجائر الظالم يحاول كسر إرادة شعبنا لكنه لن ينكسر ولن يركع ويتمرد ويستأسد على الباطل بكل أسمائه ومسمياته وهذا الشعب النصر حليفه والتحرير قادم لا محالة بإذن الله.