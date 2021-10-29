شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابتان بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابتان بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب أداء صلاة اليوم الجمعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع إصابات.

يذكر أن المسيرة تنطلق أسبوعيا لمناهضة الاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (17 عاما) لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

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