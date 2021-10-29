شؤون فلسطينية

نابلس: سبع إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

نابلس: سبع إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات في بيتا، و30 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن متضامنا أجنبيا أصيب بجرح في يده، كما تعرضت سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر للرصاص بشكل مباشر.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى جبل صبيح بالسواتر الترابية، ومنعت سيارات الاسعاف من المرور.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أوضح جبريل أن 19 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال.

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