على غرار الضفة.. إسرائيل تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين من القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (جلوبس) الاقتصادية الإسرائيلية، أن تل أبيب، تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة، على غرار الضفة الغربية.وكان غسان عليان، منسق عمليات حكومة الاحتلال، قبل أسبوعين أعلن عن زيادة حصة تجار غزة المسموح لهم بدخول الجانب الإسرائيلي.وقال: "بعد موافقة المستوى السياسي في إسرائيل، فإن حصة التجار الغزيين الذين سيسمح لهم بالتوجه للداخل عبر معبر إيريز ستزيد بمقدار 3000 لتصبح الحصة الإجمالية 10000 تصريح".ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.