شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن إحصائيات إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائيات إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل ست وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و1025 حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (5)، وحالة في نابلس.

وأضاف الوزيرة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 4، الخليل 35، جنين 21، طوباس 5، قلقيلية 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 19، نابلس 11، سلفيت 1، أريحا والأغوار 2، طولكرم 2، قطاع غزة 223".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 14، الخليل 20، جنين 14، طوباس 13، قلقيلية 2، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، سلفيت 5، أريحا والأغوار 9، طولكرم 9، قطاع غزة 890".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضاً، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين في فلسطين، أكدت أن عددها بلغ 2,578,940، من بينها 1,857,076 في الضفة، و701,864 في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

على غرار الضفة.. إسرائيل تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين من القطاع

على غرار الضفة.. إسرائيل تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين من القطاع

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار توسيع الاستيطان يؤكد فشل الرهان على الولايات المتحدة ووعودها الكاذبة

"الديمقراطية": قرار توسيع الاستيطان يؤكد فشل الرهان على الولايات المتحدة ووعودها الكاذبة

الاحتلال يعتدي على المواطنين بالمقبرة اليوسفية في القدس ويعتقل شابين

الاحتلال يعتدي على المواطنين بالمقبرة اليوسفية في القدس ويعتقل شابين

وزيرة الصحة تكرم جامعة &#34;خضوري&#34; على دورها في دعم الريادة والابتكار

وزيرة الصحة تكرم جامعة "خضوري" على دورها في دعم الريادة والابتكار

لتأمين ماراثون تهويدي.. الاحتلال يغلق شوارع في القدس

لتأمين ماراثون تهويدي.. الاحتلال يغلق شوارع في القدس

اشتية يشدد على أهمية تشكيل حراك داخل الاتحاد الأوروبي لاعتراف جماعي بدولة فلسطين

اشتية يشدد على أهمية تشكيل حراك داخل الاتحاد الأوروبي لاعتراف جماعي بدولة فلسطين

رفضاً للاعتقال الإداري.. خمسة أسرى يمتنعون عن تناول الأدوية لليوم الـ 41

رفضاً للاعتقال الإداري.. خمسة أسرى يمتنعون عن تناول الأدوية لليوم الـ 41

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار توسيع الاستيطان يؤكد فشل الرهان على الولايات المتحدة ووعودها الكاذبة

"الديمقراطية": قرار توسيع الاستيطان يؤكد فشل الرهان على الولايات المتحدة ووعودها الكاذبة

الاحتلال يعتدي على المواطنين بالمقبرة اليوسفية في القدس ويعتقل شابين

الاحتلال يعتدي على المواطنين بالمقبرة اليوسفية في القدس ويعتقل شابين

وزيرة الصحة تكرم جامعة &#34;خضوري&#34; على دورها في دعم الريادة والابتكار

وزيرة الصحة تكرم جامعة "خضوري" على دورها في دعم الريادة والابتكار

لتأمين ماراثون تهويدي.. الاحتلال يغلق شوارع في القدس

لتأمين ماراثون تهويدي.. الاحتلال يغلق شوارع في القدس

رفضاً للاعتقال الإداري.. خمسة أسرى يمتنعون عن تناول الأدوية لليوم الـ 41

رفضاً للاعتقال الإداري.. خمسة أسرى يمتنعون عن تناول الأدوية لليوم الـ 41

مجدلاني يبحث آليات العمل المشترك مع الممثلة الخاصة لـ (يونيسف)

مجدلاني يبحث آليات العمل المشترك مع الممثلة الخاصة لـ (يونيسف)

&#34;التربية&#34; وشركاؤها يخرجون عدداً من معلمات برنامج نهج التعلم من الحياة

"التربية" وشركاؤها يخرجون عدداً من معلمات برنامج نهج التعلم من الحياة

منوعات

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو &#34;فلتر&#34;

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو "فلتر"

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

عربي

ملك الأردن يزور بريطانيا وفلسطين وسوريا تتصدران المباحثات

ملك الأردن يزور بريطانيا وفلسطين وسوريا تتصدران المباحثات

لبنان: تعليق إجراءات التحقيق مع رئيس الحكومة السابق بشأن انفجار مرفأ بيروت

لبنان: تعليق إجراءات التحقيق مع رئيس الحكومة السابق بشأن انفجار مرفأ بيروت

البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه

البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السابع في الرياض

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السابع في الرياض