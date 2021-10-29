قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين هم: صابر حبرون، وأمين حبرون، وعمران الشوبكي، عقب دهم منازل ذويهم في مخيم عسكر الجديد.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بشير الخيري (80 عاما) وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عقب دهم منزله في حي عين منجد بالمدينة، وتفتيشه.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد خالد حمامرة (14 عاما)، ومحمود عبد الوهاب حمامرة (17 عاما) من قرية حوسان غربا.