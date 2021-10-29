وزيرة الصحة تكرم جامعة "خضوري" على دورها في دعم الريادة والابتكار





رام الله - دنيا الوطنكرمت وزيرة الصحة د. مي الكيلة جامعة خضوري على دورها في دعم الريادة والابتكار لقيامها بتصنيع وتطوير جهاز التنفس الصناعي وذلك خلال زيارتها لحرم الجامعة الرئيسي في طولكرم، لتوطيد الشراكة بين الجامعة ووزارة الصحة، ولتكريم الجامعة على دورها الريادي في تشيع الابتكار والابداع عند جيل الشباب وجعله نهجا وواقعا في مسيرتها الأكاديمية.بدوره رحب وثمن رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري أ.د. نور أبو الرب زيارة وزيرة الصحة ودعمها الدائم للجامعة ومشاريعها وخاصة دعم الوزارة وكادرها بكافة مستوياته لمسيرة الجامعة وباحثيها لتطوير جهاز تنفس صناعي الذي سيحقق لفلسطين بشكل عام والجامعة بشكل خاص فرصة للانطلاق الدولي بشكل واسع.وأكد أ.د أبو الرب ان هذا الجهاز جاء بعد عمليات بحث وتجارب عديدة ودقيقة قام بها الطلبة بمساعدة مهندسين من الجامعة وأطباء من وزارة الصحة، موضحا ان هذا الجهاز شهد عمليات تطوير إضافية متميزة بأيدي فلسطينية ستغير من معادلات ومعايير أجهزة التنفس العالمية، مؤكداً على أهمية استمرار الشراكة مع الوزارة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها المجالات البحثية والتطويرية الهندسية والتقنية.من جانبها أكدت الوزير د. مي كيلة تقديرها لدور جامعة خضوري الريادي والتاريخي المتمثل بتصنيع وتطوير جهاز تنفس صناعي بمواصفات عالية جدا تفوقت فيه الجامعة على كثير من الأجهزة العالمية ولإطلاعها على آخر تطورات ومستجدات الجامعة العلمية والتقنية وأن هذا الإنجاز سيضع فلسطين في مقدمة الصناعات الطبية، ويضع الجامعة في الصف الأول على مستوى الجامعات العالمية في البحوث العلمية والتطبيقية.واشادت الوزيرة الكيلة بمسيرة الجامعة التطويرية والنمو الحاصل فيها، ومنهجية إدارتها في الاستثمار بالشباب، ساهم في فتح الآفاق لهم لإبراز إبداعاتهم وإمكاناتهم الذي انعكس ترجمة عملية في تصنيع وتطوير جهاز تنفس صناعي عالمي.وفي الختام قدمت وزيرة الصحة الكيلة وبحضور ممثلين عن مجلس أمناء الجامعة ومجلس عمدائها ومدراء الدوائر وممثلي مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية وامين سر حركة فتح في طولكرم، درعاً تقديريا للجامعة وللمهندسين الذين ساهموا على تصنيع جهاز التنفس الصناعي.