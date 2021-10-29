إرباك ليلى للاحتلال في الخليل ونابلس إسناداً للأسرى المضربين

رام الله - دنيا الوطنشهدت الليلة الماضية فعاليات إرباك ليلي في كل من مدينتي الخليل ونابلس، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.ففي الخليل، انطلقت فعاليات الإرباك الليلي إسناداً للأسـرى المضربين على مدخل مدينة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل.وأحرق الشبان الإطارات المطاطية وأطلقوا الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على أبراج الاحتلال العسكرية ودورياته المنتشرة في المنطقة.وفي نابلس، تجددت فعاليات الإرباك الليلي في بيتا قرب المستوطنة المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس.وأطلق أهالي بيتا الفعاليات الليلة الماضية إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، والذين وصلوا حد الخطر الشديد نتيجة استمرار إضرابه وصلف الاحتلال في الاستجابة لمطالبهم برفض الاعتقال الإداري الظالم.