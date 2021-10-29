نابلس: إقامة صلاة الفجر العظيم نصرة للأسرى المضربين

رام الله - دنيا الوطنشارك مئات المواطنين بفعاليات صلاة الفجر العظيم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية؛ نصرة للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري.واحتشد مئات المواطنين في مسجد النصر ومنطقة باب الساحة، وأدوا صلاة الفجر اليوم الجمعة، ونظموا عقب انتهاء الصلاة وقفة بمشاركة عائلة الأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج.وردّد المشاركون هتافات مساندة للأسرى في إضرابهم المفتوح حتى نيل حريتهم، مناشدين بنصرة الأسرى والمسرى والدفاع عن حقهم في الحرية والتحرر.وجاءت فعاليات "الفجر العظيم" بدعوات شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصرة للأسرى المضربين الذين دخلوا بمرحلة صحية خطيرة نتيجة استمرار الإضراب.