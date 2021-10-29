دولة تسجل أول إصابة بفيروس (كورونا) بعد قرابة عامين من الوباء





وكانت الجزيرة التي تبعد نحو كيلومتر شمال نيوزيلندا، قد أغلقت حدودها مع بداية تفشي الوباء عالميا، ولم تسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) في السابق.





وقال تويونيتوا في مؤتمر صحفي إن حالة الإصابة المسجلة تعود إلى شخص عائد من مدينة كرايستشيرش، الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وأضاف تويونيتوا أنه تمّ عزل المصاب وجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلها، وتمّ وضعهم في الحجر الصحي منذ وصولهم إلى المملكة أمس الأول الأربعاء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كان تقل عمالا موسميين وبعض مسؤولي الفريق الأولمبي في ممكلة تونغا، الذين علقوا في نيوزيلندا في طريق عودتهم من دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو في أغسطس/ آب الماضي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم منع هؤلاء الأشخاص من دخول مملكة نونغا لمدة أسابيع بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في نيوزيلندا.



وطالب تويونيتوا سكان تونغا بالاستعداد لفرض قيود محتملة لاحتواء الفيروس وتلقي التطعيم. وتلقى نحو 48 في المائة من السكان المؤهلين في تونغا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، بينما حصل 31% فقط على تطعيم كامل ضد الفيروس.



يذكر أن مملكة تونغا هي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 170جزيرة، عدد منها غير مأهول. ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 100 ألف نسمة، وهي واحدة من أعلى الدول كثافة سكانية في المحيط الهادئ.





ومنذ بداية الوباء، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة. كما أن المملكة تمنع دخول جميع الأجانب وتفرض حظر تجول من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مملكة تونغا التي تقع جنوبي المحيط الهادئ، تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) المستجّد، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، بوهيفا تويونيتوا، اليوم الجمعة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021.