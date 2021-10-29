بسبب (كورونا).. موسكو تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس

رام الله - دنيا الوطنفي الوقت الذي تعاني فيه روسيا من تسجيل وفيات وإصابات قياسية بفيروس (كورونا)، أغلقت المتاجر والمطاعم والمدارس أبوابها في العاصمة موسكو في إغلاق جزئي.ويُسمح للمحلات الأساسية فقط، مثل محلات السوبرماركت والصيدليات بفتح أبوابها في العاصمة، بينما لا تقدم المطاعم سوى الوجبات الجاهزة التي يمر الزبائن لأخذها الى بيوتهم.كما منحت السلطات العمال في جميع أنحاء روسيا تسعة أيام إجازة ابتداءً من يوم السبت في محاولة للحد من انتشار العدوى، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية ( بي بي سي).وأعلنت روسيا تسجيل 1159 وفاة بسبب (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.