دولي

بسبب (كورونا).. موسكو تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس

بسبب (كورونا).. موسكو تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي تعاني فيه روسيا من تسجيل وفيات وإصابات قياسية بفيروس (كورونا)، أغلقت المتاجر والمطاعم والمدارس أبوابها في العاصمة موسكو في إغلاق جزئي.

ويُسمح للمحلات الأساسية فقط، مثل محلات السوبرماركت والصيدليات بفتح أبوابها في العاصمة، بينما لا تقدم المطاعم سوى الوجبات الجاهزة التي يمر الزبائن لأخذها الى بيوتهم.

كما منحت السلطات العمال في جميع أنحاء روسيا تسعة أيام إجازة ابتداءً من يوم السبت في محاولة للحد من انتشار العدوى، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية ( بي بي سي).

وأعلنت روسيا تسجيل 1159 وفاة بسبب (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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