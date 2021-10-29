مجدلاني يبحث آليات العمل المشترك مع الممثلة الخاصة لـ (يونيسف)













رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني اليوم الخميس، مع الممثلة الخاصة لمنظمة (يونيسف) في فلسطين لوتشيا إلمي والوفد المرافق لها، سبل التعاون المشترك في قضايا الطفولة وسياسات الحماية الاجتماعية بما يحقق نظام حماية اجتماعية شاملة يصب في الرؤية التنموية الجديدة للوزارة ويحقق أهدافها الاستراتيجية.خلال اللقاء أكد مجدلاني حرص الوزارة على تعزيز وتطوير شراكاتها ومواصلة العمل المشترك مع اليونيسف وكافة الشركاء الدوليين، منوها إلى ان ذلك يتطلب حوارأً مشتركاً ومستمراً لمراجعة العمل وتقييمه وتصويبه بشكل متواصل لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع المشتركة.واستعرض أبرز التطورات الأخيرة على صعيد عمل الوزارة ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي والهادف الى تطوير نظام حماية اجتماعية شامل وفقا لمنهج إدارة الحالة في التعامل مع الأسر المستفيدة والذي سوف يكلل الشهر القادم باطلاق السجل الوطني الاجتماعي، اضافة لتشكيل فريق وطني لوضع استراتيجية عبر قطاعية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وذلك بالتعاون مع الجامعة العربية والاسكوا اضافة لاجراء الوزارة تعديلاً هيكلياً بانشاء الادارة العامة لادارة الحالة وترجمة ذلك في مديريات التنمية المنتشرة في المحافظات لتحقيق اللامركزية في العمل.وقال وزير التنمية " أن الوزارة وفي اطار التحول التنموي الذي تقوده تعمل على جمع جهود كافة الشركاء لضمان عدم الازدواجية وخلق تكامل في العمل والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة."وتابع الوزير د. مجدلاني "ان الوزارة تواصل العمل لاعادة طرح قانون حماية الأسرة من العنف من أجل اقراره كذلك قانون الضمان الاجتماعي لما لذلك من أهمية بالغة في إرساء وترسيخ نظام الحماية الاجتاعية الشاملة."وأعرب د. مجدلاني عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع "اليونيسف"، ، مثمناً دورهم الايجابي والفاعل لحماية الأطفال الفلسطينيين.من جانبها، ثمنت إلمي العلاقة بين (يونيسف) ووزارة التنمية في المجالات المطروحة، وبما يؤهل تقديم أفضل الخدمات للأطفال نظرا لخصوصية وضع دولة فلسطين، وأعربت عن تطلعها تعزيز التعاون، باعتبار وزارة التنمية شريكا استراتيجيا لـ (يونيسف) للعمل على اعداد التدخلات ما بين الطرفين للاستراتيجية القادمة.وبمشاركة مدير عام ديوان الوزير تغريد كشك ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ابتسام حصري ومستشار الوزير لشؤون المشاريع سونيا الحلو، توافق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة فيما بينهما لتعزيز التعاون على صعيد المشاريع المنفذة في الفترة الحالية.