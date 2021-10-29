"التربية" وشركاؤها يخرجون عدداً من معلمات برنامج نهج التعلم من الحياة

وفي هذا السياق، أكد الخضور أهمية هذا المشروع الذي يسهم في تطوير قدرات العاملين في مجال رياض الأطفال، مشدداً على مساعي الوزارة؛ لمواصلة مثل هذه المشاريع والتي تحاكي الواقع وتجعل منه بيئة ملهمة للأطفال؛ مما يسهم في تطوير قدراتهم وتوسيع مداركهم، معبراً عن اعتزاز الوزارة بهذه الشراكة الناجزة مع المؤسسات الشريكة.



بدوره، أشاد قطيش بعمل المعلمات من خلال التفاعل وطرح المبادرات، آملاً أن يستمر العمل في هذا المشروع على المدى البعيد وتخريج المعلمات المختصات في برامج رياض الأطفال.



من جانبها، قدمت منسقة المشروع يسرى محمد، عرضاً موجزاً للعمل خلال فترة التدريب، معبرةً عن شكرها لكافة الشركاء والداعمين للمشروع.



رام الله - دنيا الوطناحتفلت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري وكلية مجتمع المرأة وكاريتاس ألمانيا، بتخريج كوكبة من العاملات في برنامج "نهج التعلم من الحياة"، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.جاء ذلك بمشاركة؛ الوكيل المساعد مدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومدير مؤسسة برامج الطفولة المبكرة فريد أبو قطيش، ومدير دائرة التعليم الخاص في الوزارة محمد مسالمة، وعدد من الشركاء والمشرفات على رياض الأطفال.