شؤون فلسطينية

"شؤون المرأة" واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الجديدة يوقعان مذكرة تعاون

"شؤون المرأة" واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الجديدة يوقعان مذكرة تعاون
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها د. آمال حمد، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة برئيسها د. علي زيدان أبو زهري، في مقر الوزارة، اليوم الخميس، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الإجتماعي، وتمكين النساء والفتيات في المجال الرقمي والبحثي، بحضور عدد من كوادر الجانبين.

وأكدت حمد على أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة واللجنة للعمل على تعزيز مشاركة النساء والفتيات في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، وتمكين النساء والفتيات إقتصادياً لتعزيز دورهن في التنمية المستدامة من خلال مشاريعهن الإنتاجية.  

وأضافت د. حمد بأن الشراكة بين الوزارة واللجنة تتضمن دعم مشاريع وأنشطة في المجال الرقمي، بحيث يستهدف المشروع مجموعة من النساء والفتيات اللواتي يمتلكن مشاريع ريادية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي ليشمل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس.

رئيس اللجنة د. أبو زهري أوضح بأن اللجنة تسعى إلى دعم المؤسسات الرسمية لتمكينها من تنفيذ أهدافها الإستراتيجية في المجال الفكري والثقافي والتربوي والعلمي، لتمكين أفراد المجتمع من الإنخراط في العملية التنموية المستدامة، من خلال إستخدام الوسائل الحديثة وإستثمار العالم الرقمي لدعم القطاعات العلمية والتكنولوجية.  

وأضاف د. أبو زهري بأن اللجنة على إستعداد بموجب مذكرة التعاون مع وزارة شؤون المرأة، وبدعم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، بتخصيص المبالغ المالية المطلوبة، لتوفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع.

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