الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67 والاستيطان عقبة أمام السلام

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.وأكد في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والواضح بأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.ودعا حكومة إسرائيل إلى التراجع عن خطوات طرح عطاء بناء وحدا استيطانية جديدة، التي تتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء، مطالبا بوقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس العاديين، والتي هناك حاجة ماسة إليها.وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل لعب دوره في دعم الخطوات نحو السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.