بيت لحم: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال فتيين من قرية حوسان

أصيب شاب بالرصاص الحي، عند منتصف ليلة أمس، واعتقل فتيان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الرئيس الشرقي لقرية حوسان "منطقة المطينة" بعد اقتحام قوات الاحتلال، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب في العشرين من عمره، برصاصة من نوع دمدم في يده، نقل إلى أحد المشافي في بيت لحم لتلقي العلاج.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين، محمد خالد حمامرة (14 عاما)، ومحمود عبد الوهاب حمامرة (17 عاما)، وداهمت منزل المواطن فادي اسحق سباتين، وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة وقود.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مناطق متفرقة في محافظة جنين، واندلعت مواجهات تركزت في قرية مثلث الشهداء وبلدة قباطية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل عدة في مثلث الشهداء، عرف من أصحابها: عبد السلام وزكريا، وأدهم محمود عصعوص، مضيفة أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال.



وفي سياق متصل، اقتحم الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت مناطق جبلية وسهل البلدة وشرع بعملية حفر وتفتيش واسعة وسط اندلاع مواجهات.



رام الله - دنيا الوطن