كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)



وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري: إن القائد الميداني/ نضال منير فهمي المصري (33 عاماً) من مسجد "مصعب بن عمير" بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، توفي اليوم الجمعة 23 ربيع الأول 1443هـ الموافق 29/10/2021م إثر إصابته بفايروس (كورونا).



وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".



وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفاة أحد قادتها الميدانيين، من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إثر إصابته بفيروس (كورونا).