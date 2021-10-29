الاحتلال يعيد تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم 107 على التوالي.وكانت محكمة الاحتلال العليا، أصدرت قرارا في 14 من الشهر الجاري، يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا داخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، ومتزوج وأب لطفلة.وإلى جانب الفسفوس يخوض ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، هم: مقداد القواسمة منذ 100 يوم، وعلاء الأعرج منذ 83 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 74 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 66 يوما، وعياد الهريمي منذ 37 يوما.