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البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه

البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن عبدالله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء "رغم تحفظه"، متعهدا بإكمال هياكل السلطة الانتقالية في أقرب وقت.
 
وذكر بيان التلفزيون السوداني، أن البرهان "وعد بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، حتى تتحقق قيم العدالة والحرية والسلام"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأكد البرهان، بحسب البيان، أن "هياكل السلطة ستضم ممثلين من كافة الولايات دون حزبية أو جهوية أو قبلية، يكون القاسم المشترك بينهم هو خدمة وحب هذا الوطن".

وأشار إلى أن "حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه".

وكان البرهان أعلن الاثنين الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك (أطلق سراحه في اليوم التالي)، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

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