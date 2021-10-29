جو بايدن يتوجه إلى روما للمشاركة بقمة مجموعة العشرين 20

رام الله - دنيا الوطنتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن في وقت مبكر الجمعة إلى روما، للمشاركة في قمة مجموعة 20 التي تعقد حضوريا للمرة الأولى منذ تفشي فيروس (كورونا)، قبل أن يتوجه إلى غلاسغو لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26".وحطت طائرة الرئيس الأمريكي في العاصمة الإيطالية حوالي الساعة 02:25 (00:25 ت غ)، كما نقل موقع (فرانس 24).وينعقد هذا اللقاء السنوي للدول 20 الصناعية الذي غالبا ما يواجه انتقادات بأنه ناد مغلق للقوى الاقتصادية لا تصدر عنه أية قرارات ملموسة، عشية مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب26) الذي يبدأ الأحد في غلاسغو في إسكتلندا.وستكون هذه قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي تحضرها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برفقة خليفتها المحتمل الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتس وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها.