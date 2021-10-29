إسرائيل: استمرار تحسن المنحنى الوبائي





وسجلت أمس 651 حالة إصابة جديدة فقط، ويبلغ عدد الحالات الصعبة 227، يستعين من بينهم 133 بأجهزة تنفس صناعي، وبلغ اجمالي الوفيات منذ انتشار الجائحة 8081.





هذا وتلقى الجرعة الأولى 6,227,581، والجرعة الثانية 5,723,252 ، وبلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة 3,933,391.



هذا وتشير معطيات الوزارة إلى عدم بقاء مدن وقرى في المجتمعين اليهودي والعربي، ضمن قائمة التجمعات السكنية المصنفة حمراء.



رام الله - دنيا الوطنيستمر تحسن المنحنى الوبائي في إسرائيل، اذ تشير آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، إلى انخفاض عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بخطيرة إلى 227 من مجمل 9354 حالة مرضية نشطة تقريباً.