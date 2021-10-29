الكشف عن الدولة التي زارها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بشكل سري

رام الله - دنيا الوطنكشف الصحفي، ناحوم بارنياع، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن هوية الدولة التي زارها وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس بشكل سري، منتصف الأسبوع الجاري.وقال: إن الزيارة السرية التي قام بها وزير الجيش، بني غانتس، هذا الأسبوع كانت إلى سنغافورة.وكان الصحفي، إيتاي بلومنتال، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قال أمس الخميس: إن غانتس، عاد إلى إسرائيل، بعد زيارة أمنية في الخارج.وأضاف: بأن غانتس عقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع مسؤولين أمنيين كبار، لبحث تعزيز التعاون والبحث والتطوير، دون ذكر هوية الدولة.