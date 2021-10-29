الكشف عن الدولة التي زارها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بشكل سري
كشف الصحفي، ناحوم بارنياع، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن هوية الدولة التي زارها وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس بشكل سري، منتصف الأسبوع الجاري.
وقال: إن الزيارة السرية التي قام بها وزير الجيش، بني غانتس، هذا الأسبوع كانت إلى سنغافورة.
وكان الصحفي، إيتاي بلومنتال، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قال أمس الخميس: إن غانتس، عاد إلى إسرائيل، بعد زيارة أمنية في الخارج.
وأضاف: بأن غانتس عقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع مسؤولين أمنيين كبار، لبحث تعزيز التعاون والبحث والتطوير، دون ذكر هوية الدولة.
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