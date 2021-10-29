شؤون فلسطينية

قطاع غزة: 223 إصابة وخمس وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: 223 إصابة وخمس وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، إجراء 1224 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 223 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما أعلنت تعافي 890 حالة جديدة من مصابي الفيروس، وتسجيل خمس حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 183341 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4219 حالة، وإجمالي المتعافين 177558 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 1564وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.

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