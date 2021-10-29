شؤون فلسطينية

قطاع غزة: حالة وفاة وإصابة بسبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة وإصابة بسبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الجمعة، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت إحصائية المرور، أن سبعة حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، خلفت حالة وفاة لفتاة وإصابة واحدة طفيفة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس عن وفاة الفتاة (آية خضر – 24 عاماً) جراء صدمها من قبل مركبة قرب مدخل المغازي على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى، مشيرةً إلى توقيف السائق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.

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