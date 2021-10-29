قناة إسرائيلية: تحقيقات سرية بشأن الحرب الأخيرة تشير لثغرات استخباراتية كبيرة





وأضافت بأن الانتقادات جاءت بعدما قدم الجيش في وسائل الإعلام "صورة منفصلة عن الواقع العملياتي" أضرت بعمل الوحدات وبثقة الجمهور في الجيش.





وتابعت (القناة 12)، بأن التحقيق يشير إلى ثغرات استخباراتية كبيرة في جمع المعلومات، حالت دون تمكن الجيش من تلبية رغباته بشأن الأضرار التي يلحقها بصواريخ المنظمات في غزة وكذلك في استهداف قادة الأذرع العسكرية في القطاع.





ووفق القناة فإن التحقيقات بعد عملية "حارس الأسوار"، تشير إلى فجوة عملياتية خطيرة في قدرة الجيش على استهداف أنظمة الصواريخ ومضادات الدبابات والقناصة من غزة.

ويرجع ذلك بحسب التحقيق إلى النقص الحاد في المعلومات الاستخبارية، وهذا يعني أنه على عكس ما قيل حول قدرات الجيش، يتضح أن الحقيقة هي أن الجيش فشل في الكشف عن معظم مطلقي الصواريخ وتحديد مواقع الخلايا، خاصة قادة حمـاس في غزة.

وتضيف الفناة: ما يبرز من التحقيق هو أنه على الرغم من تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال العملية حول تدمير حفر إطلاق الصواريخ والقضاء على فرق إطلاق القذائف المضادة للدبابات، إلا أن إطلاق الصواريخ لم يتقلص في أي وقت خلال العملية، وتمكنت فرق إطلاق القذائف المضادة للدبابات التابعة لحماس من السيطرة على منطقة الحدود بنيرانها.

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنها حصلت على مقتطفات من تحقيقات سرية أجراها الجيش، بعد الحرب الأخيرة على القطاع، سببت انتقادات لاذعة.