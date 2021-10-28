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لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السابع في الرياض

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السابع في الرياض
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اجتماعها السابع في العاصمة السعودية الرياض، بعد نحو شهر على الاجتماع السابق الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ترأس الاجتماع عن الجانب القطري، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة في بيان أن أعمال اللجنة تأتي "استكمالا لاجتماعاتها السابقة إنفاذا لما تضمنه بيان "العلا"، وقالت إنه يأتي أيضا "وفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها السادس في العاصمة القطرية الدوحة في 30 سبتمبر الماضي.

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