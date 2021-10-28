شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون ثلاثة كرافانات بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون ينصبون ثلاثة كرافانات بمسافر يطا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنو سوسيا بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة كرافانات في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال نصبت هذه الكرافانات في أراضي تعود لعائلة الهليس بمحاذاة مستوطنة سوسيا المقامة عنوة على أراضي المواطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن المستوطنون بمساندة قوات الاحتلال يواصلون عمليات الاستيلاء على الأراضي، ووضع اليد على ممتلكات المواطنين، وتدمير محاصيلهم الزراعية، وتطارد المزارعين في مسافر يطا، تمهيدا لضم المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان، وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

أخبار ذات صلة

منصور يبعث ثلاث رسائل أممية متطابقة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على شعبنا

منصور يبعث ثلاث رسائل أممية متطابقة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على شعبنا

اعلام الاحتلال: طلب من مستوطنو (بساغوت) بالبيرة البقاء بمنازلهم بعد بلاغ بوقوع حدث امني

اعلام الاحتلال: طلب من مستوطنو (بساغوت) بالبيرة البقاء بمنازلهم بعد بلاغ بوقوع حدث امني

قناة إسرائيلية: الامارات رفضت طلباً إسرائيليا بدفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر

قناة إسرائيلية: الامارات رفضت طلباً إسرائيليا بدفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر

محكمة سالم العسكرية تمدد توقيف أسرى من جنين لفترات مختلفة

محكمة سالم العسكرية تمدد توقيف أسرى من جنين لفترات مختلفة

الأوقاف بغزة تتخذ قراراً بشأن الصلاة في جميع المساجد

الأوقاف بغزة تتخذ قراراً بشأن الصلاة في جميع المساجد

مدير شرطة جنين: اعتقال منفذي عملية السطو المسلح على فرع لبنك بيعبد

مدير شرطة جنين: اعتقال منفذي عملية السطو المسلح على فرع لبنك بيعبد

الخليل: الاحتلال يغلق عددًا من الطرق الفرعية شرق بلدة دورا

الخليل: الاحتلال يغلق عددًا من الطرق الفرعية شرق بلدة دورا

فايز أبو عيطة يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر

فايز أبو عيطة يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون ثلاثة كرافانات بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون ينصبون ثلاثة كرافانات بمسافر يطا جنوب الخليل

محكمة سالم العسكرية تمدد توقيف أسرى من جنين لفترات مختلفة

محكمة سالم العسكرية تمدد توقيف أسرى من جنين لفترات مختلفة

الخليل: الاحتلال يغلق عددًا من الطرق الفرعية شرق بلدة دورا

الخليل: الاحتلال يغلق عددًا من الطرق الفرعية شرق بلدة دورا

الخليل: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

اشتية لرئيس وزراء لوكسمبورغ: ندعو للاعتراف بدولة فلسطين وتجديد الدعم والأمل لشعبنا

اشتية لرئيس وزراء لوكسمبورغ: ندعو للاعتراف بدولة فلسطين وتجديد الدعم والأمل لشعبنا

مدير إدارة شرطة المرور والنجدة بغزة يتحدث عن أوراق المخالفة التي تم إصدارها للسائقين

مدير إدارة شرطة المرور والنجدة بغزة يتحدث عن أوراق المخالفة التي تم إصدارها للسائقين

الخارجية الروسية: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي

الخارجية الروسية: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي

أبو هولي: التحضيرات تسير على كافة المستويات لإنجاح مؤتمر المانحين لوكالة (أونروا)

أبو هولي: التحضيرات تسير على كافة المستويات لإنجاح مؤتمر المانحين لوكالة (أونروا)

منوعات

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

شاهد: روجينا تحرج زوجها أشرف زكي بهذا السؤال على الهواء

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

لهذا السبب.. القضاء البريطاني يدين الفاشينيستا روان بن حسين

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

ما حقيقة استقالة هاني شاكر من منصب النقيب؟

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو &#34;فلتر&#34;

للمرة الأولى.. هند البلوشي تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة بدون مكياج أو "فلتر"

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شاهد: زوجة شريف منير توجه رسالة غامضة

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شيرين رضا تكشف حقيقة عدم إنفاق عمرو دياب على إبنتهم

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: أمينة خليل تكشف عن أسباب فسخ خطوبتها

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي بشكل عنيف

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

شاهد: هيا مرعشلي تصدم متابعيها بصورة من طفولتها

عربي

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السابع في الرياض

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السابع في الرياض

عون: تصريحات قرداحي صدرت قبل توليه منصبه ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية

عون: تصريحات قرداحي صدرت قبل توليه منصبه ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية

بايدن: نطالب القيادة العسكرية السودانية بإعادة سلطة الحكومة الانتقالية

بايدن: نطالب القيادة العسكرية السودانية بإعادة سلطة الحكومة الانتقالية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية