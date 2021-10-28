الصحة العالمية: زيادة بمؤشري الإصابات والوفيات بـ(كورونا)لأول مرة منذ شهرين



وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "الحصيلة العامة لحالات الإصابات والوفاة بكوفيد-19 تزداد حاليا لأول مرة منذ شهرين".



وأوضح تيدروس أن "الارتفاع الحالي في أوروبا يتفوق على مستويات الانخفاض في المناطق الأخرى"، مؤكدا: "هذا الأمر يمثل تذكيرا جديدا بأن جائحة كوفيد-19 بعيدة من الانتهاء".



وشدد على أن الجائحة "تصمد بدرجة كبيرة نظرا لاستمرار الوصول غير المتساوي إلى أدوات المكافحة".



وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 244.9 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم بينها 4.97 مليون حالة وفاة.



والأربعاء أعلنت المنظمة عن رصد أكثر من 2.9 إصابة وما يزيد عن 49 ألف وفاة جديدة بالمرض خلال 7 أيام سابقة، ما يمثل زيادة لمؤشر المصابين بـ4% والمتوفين بـ5%.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشري الإصابات والوفيات بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم لأول مرة منذ شهرين، مؤكدة أن الجائحة لا تزال بعيدة عن الانتهاء.