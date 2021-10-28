دولي

مارك زوكربيرغ: فيسبوك يغير اسمه إلى (ميتا) اعتبارا من اليوم الخميس

مارك زوكربيرغ: فيسبوك يغير اسمه إلى (ميتا) اعتبارا من اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسسة شركة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، أن موقع (فيسبوك) سيغير اسمه إلى "ميتا".

وأكد زوكربيرغ، في تصريح له، أن تغيير اسم الموقع الى ميتا سيكون اعتباراً من اليوم الخميس.

وقال زوكربيرغ أثناء تقديم شركة "ميتافيرس"، إنه "من اليوم فصاعدًا، سيطلق علينا اسم ميتا"، حيث قدم شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني "بعد".

وأضاف: "إن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد"، مشيرا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على "metaverse"، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير الوجود في الواقع الافتراضي.

وفور إعلان زوكربيرغ، أظهرت بيانات ارتفاع أسهم "فيسبوك" بنسبة 3 في المئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.

وارتفعت الأسهم بنسبة 2.97% ابتداءً من الساعة 21:30 بتوقيت موسكو إلى 321.50 دولار للسهم الواحد.

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت، في وقت سابق، عن خطط لخلق 10 آلاف وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في بناء "كون الواقع الافتراضي" أو الميتافيرس.

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