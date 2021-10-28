محكمة سالم العسكرية تمدد توقيف أسرى من جنين لفترات مختلفة
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن ما تُسمى محكمة سالم العسكرية مددت توقيف 13 أسيرا من محافظة جنين لفترات متفاوتة.
وأوضحت الهيئة أن الأسرى الموقوفين هم: محمد لطفي ابو الرب تمدد ليوم 2/11، وأيمن داود ربايعة ليوم 4/11، ومصعب البري ليوم 4/11، وعلاء الدين يوسف جلبوش ليوم 31/10، وأنس عدنان حمارشة ليوم 4/11، وأحمد مؤمن أبو زيد ليوم 4/11، وزياد جمال هندي ليوم 4/11، وسليم أبو عودة ليوم 2/11، ومحمد عدنان أبو الحسن ليوم 4/11، وجميل محمد سعايدة لـ5 أيام، وعلاء الدين أبو الرب لـ8 أيام، ومحمد خالد محمد أبو الرب لـ8 أيام ، وبهاء أبو الهيجاء 8 أيام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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