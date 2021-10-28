شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تتخذ قراراً بشأن الصلاة في جميع المساجد

الأوقاف بغزة تتخذ قراراً بشأن الصلاة في جميع المساجد
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الاجتهاد الفقهي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة إلغاء التباعد بين المصلين ابتداءً من فجر غدٍ الجمعة مع الحفاظ على السجادة والكمامة.

وبينت الوزارة أن القرار صدر خلال انعقاد مجلس الاجتهاد الفقهي السابع اليوم الخميس 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 28/10/2021م؛ لمناقشة عدة قضايا فقهية متعلقة بالشأن العام، بحسب وكالة (الرأي).

ولفتت إلى أن القرار جاء بناءً على المعطيات الصحية وتراجع مؤشرات الحالة الوبائية، الواردة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة.

وقال: "يبقى الأمر على ما هو عليه من تراصٍ للصفوف ما بقي المنحنى الوبائي في انخفاضٍ، فإن ارتفع نعود للتباعد إذا اقتضت الحاجة الصحية ذلك، بناءً على ما تزودنا به جهة الاختصاص في وزارة الصحة".

وأوضحت أن الرخصة تبقى قائمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يخشى على نفسه الهلكة من المرض بالصلاة في البيت.

وأكدت على أن حفظ النفس مقصدٌ شرعيٌ معتبر، داعية المواطنين إلى ضرورة تلقي اللقاح، ومراعاة إجراءات السلامة والوقاية حفاظًا على الحالة الصحية العامة، ومنعًا لتفاقم الإصابات وزيادتها.

وطالبت الخطباء بضرورة حث المواطنين على أخذ التطعيم ضمن خطب الجمعة والدروس الوعظية، كما دعت وزارة الصحة إلى تسهيل سبل الوصول إلى التطعيم، والتعاون لإقامة حملات التطعيم للمواطنين في أماكن تواجدهم.

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