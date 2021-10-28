مدير شرطة جنين: اعتقال منفذي عملية السطو المسلح على فرع لبنك بيعبد

قال مدير الشرطة في محافظة جنين العميد عزام جبارة، مساء اليوم الخميس: "إن جهازي الشرطة والأمن الوقائي، كشفا ملابسات جريمة السطو التي استهدفت فرع أحد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين وقبضت على مشتبه فيهم".





وأضاف جبارة: "إن قسم المباحث في الشرطة ووقائي جنين تمكنا من إلقاء القبض على شخصين نفذا عملية السطو المسلح على البنك في يعبد، وأنهم اعترفا بجريمتهما، وتم التحفظ على النقود بحوزتهما، وما زالا موقوفين والتحقيق ما زال مستمرًا معهما، وذلك بعد متابعة وجهد مستمر ومتواصل من الأجهزة الأمنية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأكد جبارة، أن المؤسسة الأمنية بالمرصاد لكافة الخارجين عن القانون ولن تسمح بالفوضى وبغياب الأمن والأمان والإستقرار، مشددًا على أن جهاز الشرطة جنبا الى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية مستمرين في عملهم الروتيني والإعتيادي للحفاظ على الأمن وتوفير الإستقرار وبسط سيادة القانون.

رام الله - دنيا الوطن