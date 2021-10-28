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شؤون فلسطينية

فايز أبو عيطة يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر

فايز أبو عيطة يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أدى الدكتور فايز أبو عيطة، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفيرا لدولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وحضر مراسم أداء اليمين التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

من هو فايز أبو عيطة

والدكتور فايز أبو عيطة، أسير محرر من مواليد مخيم جباليا عام 1967، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري والنظم السياسية من جامعة المنصورة، وهو نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وشغل أبو عيطة عدة مناصب، أهمها، قائما بأعمال وزير الإعلام ووكيلا للوزارة في عام 2018، ووكيل ومستشار إعلامي في ديوان الرئاسة في عام 2019، وشغل منصب رئيس بلدية بيت لاهيا في عام 2004، وكان محاضراً جامعياً في جامعة الاستقلال والقدس المفتوحة وفلسطين من عام 2009 حتى 2018.

كما شغل أبو عيطة منصب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الأسرى في عام 2000، هو أسير محرر لمدة 8 سنوات متواصلة أي من عام 1984 حتى 1992، وكان عضو لجنة إقليم حركة فتح شمال غزة منتخب لدورتين متتاليتين من عام 1995 حتى 2004، كما شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في عام 2009، وتم انتخابه عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح في المؤتمر السابع لعام 2016.

تم انتخاب أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في عام 2017، ونائب المفوض العام لمفوضية العلاقات الوطنية لحركة فتح في نفس العام، وهو عضو في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية مند عام 2018.

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