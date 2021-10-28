اسناداً للأسرى.. كتائب القسام تنظم مسيراً عسكرياً بمخيم النصيرات

تصوير - عطية درويش

نظمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، مسيراً عسكرياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وجاء المسير العسكري الذي نظمته كتائب القسام، اسناداً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.























رام الله - دنيا الوطن